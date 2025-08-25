Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Widerstand bei einem Polizeieinsatz in Wesenberg - Polizistin leichtverletzt

Neustrelitz (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025, gegen 17:55 Uhr wurden dem Polizeihauptrevier Neustrelitz zwei auffällige Personen am Bahnhof in Wesenberg gemeldet. Es bestand die Gefahr, dass die Personen aufgrund ihres Zustandes eventuell das Gleisbett betreten könnten.

Die eingesetzten Kollegen konnten die beschriebenen Personen auf dem Bahnsteig feststellen. Da keine Kommunikation aufgrund eines vermuteten psychischen Ausnahmezustandes der beiden Personen möglich war, wurde ein Rettungswagen zur ärztlichen Begutachtung hinzugezogen. Zur Unterstützung kam ebenfalls ein zweiter Funkwagen in den Einsatz. In der Zwischenzeit verließen die beiden Personen eigenständig das Bahnhofsgelände und gingen in Richtung Bahnhofstraße. In dem dortigen Kreuzungsbereich erfolgte die Personenüberprüfung beider Personen. Hierbei handelte es sich um eine 28-jährige deutsche Frau und einen 37 Jahre alten deutschen Mann aus der Region. Während der Kontrolle reagierte die 28-Jährige zunehmend aggressiver und versuchte mehrfach, sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen und beleidigte die Beamten wiederholt. In der weiteren Folge kam es zu einem körperlichen Angriff gegen eine Beamtin in Form von Tritten und Schlägen gegen den Kopf und Körper der Polizistin. Hierbei wurde die Beamtin leichtverletzt. Die 28-Jährige konnte fixiert und anschließend gefesselt werden. Hierbei blieb die Beschuldigte unverletzt. Nach medizinischer Begutachtung der Frau wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Gegen die 28-Jährige wurde eine Anzeige wegen Widerstand und Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt.

