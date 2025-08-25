PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Widerstand bei einem Polizeieinsatz in Wesenberg - Polizistin leichtverletzt

Neustrelitz (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025, gegen 17:55 Uhr wurden dem Polizeihauptrevier Neustrelitz zwei auffällige Personen am Bahnhof in Wesenberg gemeldet. Es bestand die Gefahr, dass die Personen aufgrund ihres Zustandes eventuell das Gleisbett betreten könnten.

Die eingesetzten Kollegen konnten die beschriebenen Personen auf dem Bahnsteig feststellen. Da keine Kommunikation aufgrund eines vermuteten psychischen Ausnahmezustandes der beiden Personen möglich war, wurde ein Rettungswagen zur ärztlichen Begutachtung hinzugezogen. Zur Unterstützung kam ebenfalls ein zweiter Funkwagen in den Einsatz. In der Zwischenzeit verließen die beiden Personen eigenständig das Bahnhofsgelände und gingen in Richtung Bahnhofstraße. In dem dortigen Kreuzungsbereich erfolgte die Personenüberprüfung beider Personen. Hierbei handelte es sich um eine 28-jährige deutsche Frau und einen 37 Jahre alten deutschen Mann aus der Region. Während der Kontrolle reagierte die 28-Jährige zunehmend aggressiver und versuchte mehrfach, sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen und beleidigte die Beamten wiederholt. In der weiteren Folge kam es zu einem körperlichen Angriff gegen eine Beamtin in Form von Tritten und Schlägen gegen den Kopf und Körper der Polizistin. Hierbei wurde die Beamtin leichtverletzt. Die 28-Jährige konnte fixiert und anschließend gefesselt werden. Hierbei blieb die Beschuldigte unverletzt. Nach medizinischer Begutachtung der Frau wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Gegen die 28-Jährige wurde eine Anzeige wegen Widerstand und Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 14:04

    POL-NB: PKW prallt gegen Baum - Mann schwerverletzt

    Neustrelitz (ots) - Am 22.08.2025 kam es gegen 12:35 Uhr in der Ortslage Roggentin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger deutscher Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Der 86-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug aus Neustrelitz kommend in Richtung Schillersdorf und prallte erst gegen eine Laterne und im Anschluss gegen einen Straßenbaum. Ein Rettungswagen kam zur medizinischen Behandlung des ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:39

    POL-NB: Diebstahl aus Traktor und Bagger

    Friedland/Warlin (ots) - Am 21.08.2025 wurde im Polizeirevier Friedland eine Anzeige wegen des Diebstahls elektronischer Geräte aus einem Traktor aufgegeben. Demnach haben bislang unbekannte Täter einen Traktor auf einem Gelände eines Landwirtschaftsunternehmens in der Anklamer Straße in Friedland angegriffen. In der Zeit vom 20.08.2025, 18:30 Uhr bis zum 21.08.2025, 07:00 Uhr wurden elektronische Geräte, wie ein ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 08:12

    POL-NB: Abschlussmeldung: Badetote im Tollensesee

    Neubrandenburg (ots) - Im Laufe der Ermittlungen der Kriminalpolizei Neubrandenburg konnte die Identität der bislang unbekannten Dame, die am Vormittag des 15.08.2025 leblos aus dem Tollensesee geborgen wurde, zweifelsfrei geklärt werden. Es handelte sich um eine 80-jährige Frau aus der Region. Ergänzungsmeldung vom 18.08.2025, 11:57 Uhr: Wie die Polizei bereits mitteilte, wurde am vergangenen Freitag, dem 15.08.2025, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren