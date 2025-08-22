Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung: Badetote im Tollensesee

Neubrandenburg (ots)

Im Laufe der Ermittlungen der Kriminalpolizei Neubrandenburg konnte die Identität der bislang unbekannten Dame, die am Vormittag des 15.08.2025 leblos aus dem Tollensesee geborgen wurde, zweifelsfrei geklärt werden. Es handelte sich um eine 80-jährige Frau aus der Region.

Ergänzungsmeldung vom 18.08.2025, 11:57 Uhr:

Wie die Polizei bereits mitteilte, wurde am vergangenen Freitag, dem 15.08.2025, im Tollensesee an der Badestelle am Gätenbach eine weibliche leblose Person im Wasser gemeldet. Drei Passanten vor Ort stellten die Frau im Wasser treibend fest und holten sie an Land. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau in der weiteren Folge im Krankenhaus. Zeugenbefragungen vor Ort ergaben, dass die Frau gegen 10:00 Uhr in den See gegangen sei und gegen 10:50 Uhr durch die Passanten leblos auf Höhe der Schilfkante im Wasser gesichtet wurde. Vor Ort ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte zur Identität der Person. Am Strand konnte Kleidung festgestellt werden, die vermutlich der Frau zugeordnet werden kann. Demnach trug sie ein blau gemustertes Kleid und schwarze Schuhe. Weiterhin befanden sich an dem Ort noch ein helles Handtuch und ein brauner Beutel. Die Verstorbene wird auf circa 70 Jahre geschätzt und hatte kurzes, graues, lockiges Haar. Bis zum heutigen Tag liegen der Polizei weiterhin keine Erkenntnisse zur Person vor, sodass die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet. Bei Hinweisen zur möglichen Identität der Frau melden Sie sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224.

Erstmeldung vom 15.08.2025, 15:03 Uhr:

Am 15.08.2025 gegen 10:55 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in 17033 Neubrandenburg am Tollensesee eine weibliche Person regungslos im Wasser liegt. Umgehend wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen zum Einsatz gebracht. Trotz intensiver Reanimation verstarb die unbekannte weibliche Person im Klinikum in Neubrandenburg. Die Todesursache ist zurzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

