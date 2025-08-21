PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Warnung vor Betrugsmasche - Täter geben sich als Geschäftsführer aus

Neubrandenburg (ots)

Im Bereich Neubrandenburg ist der Polizei eine betrügerische Masche bekannt geworden, bei der sich bislang unbekannte Täter als Geschäftsführer regional bekannter Unternehmen ausgeben. Ziel ist es, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Geldzahlungen zu erwirken.

Im aktuellen Fall wurde die Identität des Geschäftsführers eines regionalen Versorgungsunternehmens missbräuchlich verwendet. Die Täter verfassten ein gefälschtes Schreiben im Namen des Unternehmens und übersandten dieses per Fax an eine regionale Bankfiliale. In dem Schreiben wurde die Überweisung eines Betrages in Höhe von 13.800 Euro auf ein angebliches Geschäftskonto veranlasst.

Dank der Aufmerksamkeit einer Bankmitarbeiterin kam es zu keiner Zahlung. Sie kontaktierte das betroffene Unternehmen direkt, wodurch der Betrugsversuch rechtzeitig erkannt und gestoppt werden konnte. Es entstand kein finanzieller Schaden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche. Täter nutzen gezielt das Vertrauen in bekannte Unternehmensnamen, um Banken oder Mitarbeiter zu täuschen und Zahlungen zu erschleichen. Die Polizei rät:

   - Seien Sie bei ungewöhnlichen Zahlungsaufforderungen besonders 
     wachsam, auch wenn diese scheinbar von bekannten Absendern 
     stammen.
   - Bestätigen Sie Zahlungsanweisungen über einen zweiten 
     Kommunikationsweg, insbesondere bei hohen Beträgen.
   - Achten Sie auf Unstimmigkeiten in Form, Sprache oder 
     Absenderadresse solcher Schreiben.
   - Wenden Sie sich im Zweifelsfall direkt an das betroffene 
     Unternehmen oder Ihre Bank.
   - Erstatten Sie im Falle eines Betrugsverdachts umgehend Anzeige 
     bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

