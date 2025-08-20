PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Laserschwertkampf ruft Polizei auf den Plan

Burg Stargard (ots)

Am Dienstagabend gegen 23:10 Uhr ging in der Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Neubrandenburg eine Meldung über randalierende Personen auf dem Kinderspielplatz am Parkplatz der Höhenburg Stargard ein. Die Kollegen des Polizeireviers Friedland fuhren zum Einsatzort und konnten tatsächlich drei Personen auf dem Spielplatz feststellen. Die drei deutschen Männer, im Alter von 20, 23 und 24 Jahren, randalierten jedoch nicht sondern trugen mit Plastikspielzeug einen Laserschwertkampf aus der berühmten Filmreihe Star Wars aus. Die drei Männer beendeten ihren Kampf und schon war die Ruhe in Burg Stargard wieder hergestellt. Durch den filmreifen Kampf kam es zu keinen Beschädigungen.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

