Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Hildburghausen (ots)

Samstag gegen 23:55 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Steuerbüro in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen einzudringen. Der Versuch misslang - zurück blieb ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0200919/2025 entgegen.

