Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mann wird drei Mal am selben Tag beim Klauen erwischt

Waren (ots)

Am Montag, dem 18.08.2025 wurde über den Notruf der Polizei gegen 12:15 Uhr ein Diebstahl in einem Supermarkt in der Straße Zum Pfennigsberg in Waren gemeldet. Ein 51 Jahre alter Mann, der der örtlichen Polizei aus vergangenen Einsätzen bereits allgemein bekannt war, entwendete Spirituosen aus dem Geschäft und erhielt im Anschluss einen Platzverweis. Gegen 15:10 Uhr wurde die Polizei in Waren über einen Diebstahl in einer Tankstelle in der Strelitzer Straße informiert. Auch in diesem Fall habe der 51-Jährige eine Alkoholflasche aus einem Regal genommen, ohne die Ware beim Verlassen der Tankstelle zu bezahlen. Ein zu diesem Zeitpunkt durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Am Abend, gegen 18:30 Uhr, wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Waren zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Friedensstraße gerufen und trafen wiederholt auf den 51-jährigen Deutschen. In diesem Markt hatte der Mann bereits ein bestehendes Hausverbot. Er betrat das Geschäft und entwendete mehrere Alkoholflaschen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,84 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und am frühen Dienstagmorgen wieder entlassen. Es wurden Anzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
