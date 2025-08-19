Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Aufbruch eines Snackautomaten

Neubrandenburg (ots)

Den Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg wurde am Montag, dem 18.08.2025, gegen 09:10 Uhr ein aufgebrochener Snackautomat in der Lessingstraße im Kulturpark gemeldet. Bislang unbekannte Täter haben die Rückwand des Automaten gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 7.000 Euro, da sich die Kühlung nach dem Angriff automatisch abgestellt hat und ein Großteil der darin befindlichen Ware nun verdorben war. Durch den Eigentümer des Snackautomaten konnten die Beamten herausfinden, dass der Tatzeitpunkt Freitag, der 15.08.2025, 22:13 Uhr gewesen sein muss. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen zu Tätern und dem Hergang. Bei Hinweisen oder Beobachtungen melden Sie sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell