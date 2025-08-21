PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebesquartett vorläufig festgenommen

Neubrandenburg (ots)

Am Abend des 20.08.2025 wurde über den Notruf der Polizei gegen 19:00 Uhr bekannt, dass gerade ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Stavenhagener Straße in Neubrandenburg eingedrungen und nun geflüchtet sei. Kurze Zeit später ging eine gleiche Meldung bei der Polizei ein, nur ein paar Häuser weiter. In diesem Fall wurde ein Autoschlüssel aus dem Haus entwendet und eine Motorsäge und ein Akkuschrauber aus dem Schuppen. In beiden Fällen waren die Bewohner zu Hause und bemerkten die Täter auf frischer Tat. Aufgrund der ausführlichen Personenbeschreibung und der Tatsache, dass die Täter in einem silbernen Fahrzeug unterwegs sein sollen, konnte dieses Fahrzeug im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in der Rostocker Straße auf Höhe der Hochschule festgestellt und kontrolliert werden. Bei den Insassen handelt es sich um zwei moldauische Staatsbürger im Alter von 34 und 40 Jahren und zwei Ukrainer im Alter von 20 und 66 Jahren. Während der Durchsuchung des PKW konnte die zuvor entwendete Motorsäge und der Akkuschrauber aufgefunden werden. Darüber hinaus wurden im Kofferraum des Fahrzeugs größere Mengen an Schokolade, Zahnpasta, Kaffee und weitere Gegenstände, die vermutlich aus vorangegangenen Taten stammen, festgestellt und beschlagnahmt. Der Warenpreis liegt bei schätzungsweise 2.700 Euro. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die vorläufige Festnahme der vier Personen angeordnet, die jedoch im Laufe des heutigen Tages nach den ersten Ermittlungsergebnissen wieder aufgehoben wurde. Gegen die vier Beschuldigten wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Verdacht des Bandendiebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

