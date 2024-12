POL-IZ: 241205.4 Brunsbüttel: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zum 4. Dezember 2024 ist es in Brunsbüttel zu mehreren Einbruchstaten und einfachen Diebstählen gekommen. Zumeist stahlen die Eindringlinge Fahrräder, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Abend des Mittwochs oder in der Nacht zum Donnerstag begaben sich Unbekannte auf mehrere Grundstücke in den Straßen Am Belmermoor, Fischerweg, Sattlerweg, Steinmetzring, Leibnizstraße, ...

mehr