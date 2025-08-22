PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl aus Traktor und Bagger

Friedland/Warlin (ots)

Am 21.08.2025 wurde im Polizeirevier Friedland eine Anzeige wegen des Diebstahls elektronischer Geräte aus einem Traktor aufgegeben. Demnach haben bislang unbekannte Täter einen Traktor auf einem Gelände eines Landwirtschaftsunternehmens in der Anklamer Straße in Friedland angegriffen. In der Zeit vom 20.08.2025, 18:30 Uhr bis zum 21.08.2025, 07:00 Uhr wurden elektronische Geräte, wie ein GPS-System und ein Display, aus der Zugmaschine entwendet. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage am Tatort kam der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatz.

Ebenfalls in der Nacht vom 20.08.2025 zum 21.08.2025 kam es zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff auf dem Gelände eines Entsorgungshofes in Warlin. Insgesamt entwendeten die unbekannten Täter 400 Liter Diesel aus einem Bagger und aus einem Stromgenerator, wodurch ein Schaden von 650 Euro entstanden ist. Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird vermutet, dass die Täter mit einem kleinen Fahrzeug über einen "Schleichweg" auf das Gelände gelangten und so den Diesel abtransportierten.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Friedland unter der 039601-3000.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 08:12

    POL-NB: Abschlussmeldung: Badetote im Tollensesee

    Neubrandenburg (ots) - Im Laufe der Ermittlungen der Kriminalpolizei Neubrandenburg konnte die Identität der bislang unbekannten Dame, die am Vormittag des 15.08.2025 leblos aus dem Tollensesee geborgen wurde, zweifelsfrei geklärt werden. Es handelte sich um eine 80-jährige Frau aus der Region. Ergänzungsmeldung vom 18.08.2025, 11:57 Uhr: Wie die Polizei bereits mitteilte, wurde am vergangenen Freitag, dem 15.08.2025, ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 15:35

    POL-NB: Einbrüche und Autodiebstahl

    Altentreptow (ots) - Am Morgen des 20.08.2025 bekam das Polizeirevier Malchin die Meldung über einen versuchten und einen vollendeten Einbruch im Tollensekaufpark in der Fritz-Reuter-Straße in Altentreptow. Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in einen dortigen Imbiss und versuchten es auch bei einem Schreibwarengeschäft. Beim Letzteren wollten die Täter gewaltsam Zutritt zum Geschäft ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:42

    POL-NB: Diebesquartett vorläufig festgenommen

    Neubrandenburg (ots) - Am Abend des 20.08.2025 wurde über den Notruf der Polizei gegen 19:00 Uhr bekannt, dass gerade ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Stavenhagener Straße in Neubrandenburg eingedrungen und nun geflüchtet sei. Kurze Zeit später ging eine gleiche Meldung bei der Polizei ein, nur ein paar Häuser weiter. In diesem Fall wurde ein Autoschlüssel aus dem Haus entwendet und eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren