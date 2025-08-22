Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl aus Traktor und Bagger

Friedland/Warlin (ots)

Am 21.08.2025 wurde im Polizeirevier Friedland eine Anzeige wegen des Diebstahls elektronischer Geräte aus einem Traktor aufgegeben. Demnach haben bislang unbekannte Täter einen Traktor auf einem Gelände eines Landwirtschaftsunternehmens in der Anklamer Straße in Friedland angegriffen. In der Zeit vom 20.08.2025, 18:30 Uhr bis zum 21.08.2025, 07:00 Uhr wurden elektronische Geräte, wie ein GPS-System und ein Display, aus der Zugmaschine entwendet. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Spurenlage am Tatort kam der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatz.

Ebenfalls in der Nacht vom 20.08.2025 zum 21.08.2025 kam es zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff auf dem Gelände eines Entsorgungshofes in Warlin. Insgesamt entwendeten die unbekannten Täter 400 Liter Diesel aus einem Bagger und aus einem Stromgenerator, wodurch ein Schaden von 650 Euro entstanden ist. Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird vermutet, dass die Täter mit einem kleinen Fahrzeug über einen "Schleichweg" auf das Gelände gelangten und so den Diesel abtransportierten.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Friedland unter der 039601-3000.

