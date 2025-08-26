PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Erst Schlüssel geklaut, jetzt Auto abgeholt - Täter schlagen wieder zu

Altentreptow (ots)

In der vergangenen Woche (Donnerstag, 21.08.2025) berichtete die Polizei von einem Einbruch in einem Imbiss im Tollensekaufpark in Altentreptow. Die Täter entwendeten zu diesem Zeitpunkt einen Autoschlüssel des Lieferfahrzeugs des Geschäftes, während das Fahrzeug noch am Ort verblieb.

Heute Morgen, gegen 06:00 Uhr, wurde dem Polizeirevier in Malchin ein verunfalltes Fahrzeug ohne Kennzeichen zwischen Altentreptow und Grapzow im Straßengraben gemeldet. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Renault in der Farbe schwarz. Die Recherche in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass es sich bei dem Fahrzeug um Diebesgut handeln könnte, da es das Fahrzeug des angegriffenen Imbiss aus der Fritz-Reuter-Straße ist. Die Kennzeichen wurden nach dem Diebstahl der Autoschlüssel durch die Eigentümer bereits vom Fahrzeug entfernt.

Die Polizei geht zum momentanen Zeitpunkt davon aus, dass die Täter in der Zeit vom 25.08.2025, 21:45 Uhr bis zum frühen Morgen des 26.08.2025 mit Hilfe des zuvor entwendeten Autoschlüssels das Fahrzeug vom Parkplatz entwendeten. Sie kamen nicht weit, denn auf dem Ortsverbindungsweg in Fahrtrichtung Grapzow kam das Fahrzeug augenscheinlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung in den Einsatz.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang erneut und eindringlich nach Zeugen zu dem Sachverhalt. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bei der Polizei in Malchin unter der 03994-2310.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

