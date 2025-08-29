PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Vier leichtverletzte Personen bei Unfall in Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

Am 28.08.2025 kam es gegen 18:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen in Neustrelitz. Demnach befuhr die 19-jährige Fahrzeugführerin die Mecklenburger Allee in Richtung Carl-Meier-Straße und übersah hierbei an einer Vorfahrt geregelten Einmündung die von links kommende 54-jährige Autofahrerin auf der Carl-Meier-Straße. In dem Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander, sodass sie auf die Gegenfahrbahn bzw. auf den Fußweg geschoben wurden und dort zum Stehen kamen. Beide Fahrzeuge waren in der weiteren Folge nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war zur Absicherung der Unfallstelle und zur Bereinigung der Fahrbahn im Einsatz. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme wurde der Bereich vollgesperrt. Die 19-jährige Fahrzeugführerin wurde gemeinsam mit ihren zwei weiblichen Insassen im Alter von 10 und 17 Jahren zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Die 54-jährige Unfallbeteiligte wurde mittels Rettungswagen mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Johanna Liebich
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

