Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Verkehrsunfallflucht

Dahn (ots)

Am Samstag den 30.08.2025, in der Zeit von 17:40 Uhr bis 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des SBK Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Verursacher stieß gegen einen dort geparkten, grauen BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pi-dahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15299 entgegen.

