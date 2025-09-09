Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes (05.09. bis 07.09.2025) brachen noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Freiberger Straße in Großingersheim auf. Zeugen bemerkten den stark beschädigten Automaten am Montag (08.09.2025), gegen 10.30 Uhr und meldeten sich bei der Polizei.

Die Unbekannten richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an. Der Wert der entwendeten Zigaretten kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell