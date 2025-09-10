PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 4.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Dienstag (09.09.2025) zwischen 16.15 Uhr und 19.45 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Pflegedienstes in der Straße "In der Au" in Leonberg-Eltingen geparkten Piaggio-Motorroller. Das Zweirad kippte dadurch um. Mutmaßlich stellte der Unbekannte den Roller wieder auf, eher er weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

