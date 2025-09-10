PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: BMW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter am Dienstag (09.09.2025), zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr im Hanfäckerweg in Maichingen. Der Unbekannte zerkratzte den Lack eines am Fahrbahnrand geparkten BMW.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

