Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Alter Sportplatz

Diebstahl in Altenheim

Coesfeld (ots)

Al ein 82-jähriger Sendener, am 06.09.2025, gegen 11.40 Uhr, aus seinem Badezimmer trat, bemerkte er eine ihm unbekannte Person in seinem Zimmer in einem Altenheim in Senden (Alter Sportplatz). Der unbekannte Täter telefonierte und verließ sodann das Zimmer. Anschließend stellte der Senior das Fehlen seiner Geldkassette fest (mit unbekanntem Geldbetrag). Er informierte einen Pfleger und die Polizei.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20 bis 30 Jahre - schlank - schwarze Haare - blaue Kleidung - südländisches Erscheinungsbild - sprach eine unbekannte Sprache

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell