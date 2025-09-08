Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, A1, Im Mersch/ Planen aufgeschlitzt

Coesfeld (ots)

An mindestens elf Lkw haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag (06.09.25) Planen aufgeschlitzt. Alle standen auf dem Rastplatz Im Mersch an der A1 in Fahrtrichtung Bremen. Nach derzeitigem Stand wurden unter anderem drei Kartons mit Kleidung gestohlen. Die Tatzeiten liegen zwischen 22.45 Uhr am Freitag (05.09.25) und 5.30 Uhr am Samstag (06.09.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell