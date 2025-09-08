PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Ascheberg, A1, Im Mersch/ Planen aufgeschlitzt

Coesfeld (ots)

An mindestens elf Lkw haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag (06.09.25) Planen aufgeschlitzt. Alle standen auf dem Rastplatz Im Mersch an der A1 in Fahrtrichtung Bremen. Nach derzeitigem Stand wurden unter anderem drei Kartons mit Kleidung gestohlen. Die Tatzeiten liegen zwischen 22.45 Uhr am Freitag (05.09.25) und 5.30 Uhr am Samstag (06.09.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 05.09.2025 – 14:49

    POL-COE: Kreis Coesfeld/Fünfstellige Summe bei Anlagebetrug verloren

    Coesfeld (ots) - Eine 47-jährige Frau aus dem Kreis Coesfeld ist Opfer eines Anlagebetruges geworden. Zunächst wurde die Frau in eine WhatsApp Gruppe aufgenommen, in der Anlagetipps geteilt wurde. Aufgrund der seriösen Aufmachung und regelmäßigen Rückmeldungen von Mitgliedern der Gruppe über angebliche Vermögenserträge schöpfte die Frau Vertrauen und ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 14:10

    POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/Einbrecher erbeuten Bargeld

    Coesfeld (ots) - Auf bisher unbekannte Weise verschafften sich Einbrecher im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.09.), 19.30 Uhr und Freitag (05.09.), 08.00 Uhr Zutritt zu einem Ladenlokal an der Lüdinghauser Straße. Dort entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette sowie die Trinkgeldkasse. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:53

    POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Droste-Hülshoff-Straße/Diebstahl aus Auto

    Coesfeld (ots) - Eine Handtasche stahlen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.09.), 18:00 Uhr und Freitag (05.09.), 07:45 Uhr aus einem geparkten Auto. Zuvor schlugen die Täter die Seitenscheibe des Autos ein. In der Handtasche befanden sich sowohl ein vierstelliger Bargeldbetrag, als auch EC-Bankkarten. Mit den gestohlenen EC-Bankkarten wurden im ...

    mehr
