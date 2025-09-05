Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Droste-Hülshoff-Straße/Diebstahl aus Auto

Coesfeld (ots)

Eine Handtasche stahlen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.09.), 18:00 Uhr und Freitag (05.09.), 07:45 Uhr aus einem geparkten Auto.

Zuvor schlugen die Täter die Seitenscheibe des Autos ein.

In der Handtasche befanden sich sowohl ein vierstelliger Bargeldbetrag, als auch EC-Bankkarten.

Mit den gestohlenen EC-Bankkarten wurden im weiteren Verlauf von den Tätern auch Einkäufe getätigt.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdinghausen unter der Telefonnummer 02591-7930 entgegen.

Im Auto sichtbar abgelegte Taschen oder Rucksäcke schaffen immer wieder Anreize für Täter, diese auch letztendlich zu stehlen. Wenn sich dann auch noch Wertgegenstände in den Taschen oder Rucksäcken befinden, ist es für den Täter ein noch größerer Erfolg. Deshalb rät Ihre Polizei, niemals Wertgegenstände im Auto aufzubewahren.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell