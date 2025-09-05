Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Kreuzstraße/ Einbruch in Friseursalon

Coesfeld (ots)

Die Fenster eines Friseursalons hebelten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.09.) 18:30 Uhr und Freitag (05.09.) 07:00 Uhr auf, um diesen dann anschließend zu betreten.

Zur Tatbeute können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell