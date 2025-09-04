PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Welte/Elektromotor von Motorboot gestohlen

Coesfeld (ots)

Den Elektromotor eines Angelbootes entwendeten unbekannte Tatverdächtige im Zeitraum zwischen Dienstag (02.09.), 16.00 Uhr und Donnerstag (04.09.), 07.00 Uhr. Das Boot stand mitsamt Trailer auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände, welches frei zugänglich ist. Der Trailer war mit einer Plane abgedeckt. Der Motor, der mit spezieller Technik für die Fischerei ausgerüstet ist, hat einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

