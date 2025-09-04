Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Welte

Elektromotor einer Motorboots entwendet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 02.09.2025 (16.00 Uhr) bis 04.09.2025 (07.00 Uhr) einen Elektromotor von einem abgestellten Motorboot in der Bauerschaft Welte in Dülmen. Der Motor wurde abgeschraubt, die Kabelverbindungen dabei teilweise beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell