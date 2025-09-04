POL-COE: Dülmen, Welte
Elektromotor einer Motorboots entwendet - Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 02.09.2025 (16.00 Uhr) bis 04.09.2025 (07.00 Uhr) einen Elektromotor von einem abgestellten Motorboot in der Bauerschaft Welte in Dülmen. Der Motor wurde abgeschraubt, die Kabelverbindungen dabei teilweise beschädigt.
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.
