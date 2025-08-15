PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Detmold mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Detmold

FW-DT: Die Feuerwehr Detmold befreit Schwan von einer Angelschnur auf dem Meschesee

FW-DT: Die Feuerwehr Detmold befreit Schwan von einer Angelschnur auf dem Meschesee
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Detmold (ots)

Gestern Mittag beobachteten aufmerksame Passanten, dass ein Schwan auf dem Meschesee mit seinem rechten Fuß in einer Angelschnur verfangen war. Das hauptamtliche Personal näherte sich mit einem Boot und fing den Schwan ein. Noch im Boot wurde die Schnur entfernt und das Tier anschließend wieder freigelassen. Nach gut einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder trockenen Fußes einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold
Pressesprecher im Einsatzdienst
Oliver Böttcher
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org
www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Detmold mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Detmold
Weitere Meldungen: Feuerwehr Detmold
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 17:13

    FW-DT: Korrektur: Flächenbrand in Brokhausen

    Detmold (ots) - Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Detmold um 16:22 Uhr zu einem Flächenbrand im Ortsteil Brockhausen alarmiert. Mehrere Autofahrer, die das Feuer von der Straße aus sehen konnten, wählten den Notruf und meldeten den Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine Fläche von rund 5 × 30 Metern auf einem zum Teil abgeernteten Acker. Durch die schnelle Reaktion eines Landwirtes, ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 17:05

    FW-DT: Flächenbrand in Brokhausen

    Detmold (ots) - Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Detmold um 16:22 Uhr zu einem Flächenbrand im Ortsteil Brockhausen alarmiert. Mehrere Autofahrer, die das Feuer von der Straße aus sehen konnten, wählten den Notruf und meldeten den Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine Fläche von rund 5 × 30 Metern auf einem zum Teil abgeernteten Acker. Durch die schnelle Reaktion eines Landwirtes, der mit einem Gruber eine Schneise in den noch nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren