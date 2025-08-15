FW-DT: Die Feuerwehr Detmold befreit Schwan von einer Angelschnur auf dem Meschesee
Detmold (ots)
Gestern Mittag beobachteten aufmerksame Passanten, dass ein Schwan auf dem Meschesee mit seinem rechten Fuß in einer Angelschnur verfangen war. Das hauptamtliche Personal näherte sich mit einem Boot und fing den Schwan ein. Noch im Boot wurde die Schnur entfernt und das Tier anschließend wieder freigelassen. Nach gut einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder trockenen Fußes einrücken.
