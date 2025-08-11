PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Detmold

FW-DT: Heckenbrand in Hiddesen

  • Bild-Infos
  • Download

Detmold (ots)

Am Sonntagabend um 18:27 Uhr wurden die Löschgruppe Hiddesen sowie die hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr Detmold zu einem Heckenbrand in den Ortsteil Hiddesen alarmiert.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Das Feuer war zügig unter Kontrolle, jedoch zog Rauch in ein angrenzendes Gebäude. Dieses wurde im Anschluss belüftet.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Detmold
Stv. Leiter Presse-/Öffentlichkeitsarb.
Christopher Rieks
Telefon: +49 (0)160 9062 1826
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org
www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell

