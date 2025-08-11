Feuerwehr Detmold

FW-DT: Heckenbrand in Hiddesen

Detmold (ots)

Am Sonntagabend um 18:27 Uhr wurden die Löschgruppe Hiddesen sowie die hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr Detmold zu einem Heckenbrand in den Ortsteil Hiddesen alarmiert.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Das Feuer war zügig unter Kontrolle, jedoch zog Rauch in ein angrenzendes Gebäude. Dieses wurde im Anschluss belüftet.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

