POL-COE: Olfen, Funnenkampstraße/Werkzeug aus Kofferraum gestohlen
Coesfeld (ots)
Bisher unbekannte Tatverdächtige stahlen im Zeitraum zwischen Dienstag (02.09.), 12.00 Uhr und Mittwoch (03.09.), 10.00 Uhr Werkzeug aus dem Kofferraum eines schwarzen VW Tiguan. Das Auto war auf einem Kiesweg zwischen den Häusern an der Funnenkampstraße und der Straße am Wall geparkt. Gestohlen wurde ein Akkuschrauber der Marke Bosch mitsamt Akkus sowie diverses Kleinstwerkzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Telefonnummer 02591-7930 entgegen.
