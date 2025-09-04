Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Anlagebetrug

Coesfeld (ots)

Ein 74-jähriger Mann aus dem Kreis Coesfeld ist Opfer eines Anlagebetrugs geworden und verlor einen vierstelligen Betrag. Er erschien am gestrigen Tag (03.09.2025) bei der Polizei und erstattete Anzeige.

Bei Youtube wurde er auf eine Investmentfirma aufmerksam. Erstmaliger Kontakt fand Ende Juli über den Messanger WhatsApp statt. Dort teilte man ihm zwei weitere Kontaktnummer zu und schließlich einen Link auf dem er auf Aktien zugreifen könne.

Der 74-Jährige tätigte Ende Juli die erste Überweisung und danach zwei weitere an unterschiedliche Empfänger (angebliche Mitarbeiter der Bank). Erst als ein Mitarbeiter seiner Hausbank anrief und ihn aufklärte, bemerkte er den Betrug.

Hier finden Sie Präventionshinweise des Landeskriminalamts NRW und der Verbraucherzentrale NRW: https://polizei.nrw/sites/default/files/2017-01/Praev-Tipp_Anlagebetrug_131001_OK.pdf

