Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizist hat gutes Gespür - Zahlreiche Verstöße aufgedeckt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Ein Polizeibeamter bemerkte am Mittwoch, 13.08.2025, außerhalb seiner Dienstzeit, ein verdächtiges Fahrzeug auf der Talbrückenstraße. Wie sich später hausstellte hätten weder Fahrer noch Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Gegen den Beifahrer bestanden darüber hinaus zwei offene Haftbefehle.

Nach dem Hinweis an die Leitstelle, gegen 09:30 Uhr, nahmen Streifenbeamte die Suche nach dem älteren Ford Fiesta auf. An der Neptunstraße entdeckten die Polizisten den gesuchten Wagen und gaben dem Fahrer zu verstehen, dass er anhalten solle.

Bei der Kontrolle des Fahrers, eines 29-jährigen Mannes aus Spenge, stellte sich heraus, dass er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Sein 32-jähriger Beifahrer aus Enger hatte zwei offene Haftbefehle. Er wurde unmittelbar festgenommen.

Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass es zu einem Anhänger gehört und nicht zum Pkw. Zuletzt zugelassen war der Pkw nur bis zum 07.08.2025. Die aktuelle Besitzerin, eine 36-jährige Frau aus Bünde, erwartet ebenfalls eine Anzeige, da sie das Auto einem Fahrer ohne Führerschein überlassen und gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat.

Der 29-jährige Fahrer muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs verantworten.

Das Fahrzeug wurde von den Beamten sichergestellt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

  • 14.08.2025 – 11:10

    POL-BI: Geld investiert und attraktive Rendite erwartet - Betrügern aufgesessen

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Vorsicht bei Versprechungen von attraktiven Renditen! Bielefelder verliert Geld auf einer betrügerischen Finanzplattform. Ein 49-jähriger Bielefelder überwies mittels eines Bezahldienstes dreimal Geld auf eine vermeintliche Investment-Plattform, die eine beträchtliche Rendite in Aussicht gestellt hatte. Nachdem er innerhalb eines ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:32

    POL-BI: Aufmerksamer Zeuge verhindert E-Scooter Diebstahl

    Bielefeld (ots) - LS / Bielefeld - Am Mittwoch, 13.08.2025, versuchten eine 34-jährige und eine 17-jährige Frau einen E-Scooter in der Nahariyastraße zu entwenden. Ein Zeuge meldete um 13:20 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Polizei, dass zwei Frauen mittels einer Zange das Schloss eines E-Scooters aufbrechen. Die Diebinnen konnten durch die Polizei noch an dem Abstellbereich für Fahrräder in der Nahariyastraße ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:25

    POL-BI: Acht Paar Sportschuhe gestohlen

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- In der Nacht von Montag auf Dienstag, 12.08.2025, entwendete ein Täter Sportschuhe aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses. Zwischen Montagabend, 18:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:15 Uhr, gelangte ein Dieb in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Herbert-Hinnendahl-Straße. In der 2. Etage griff er sich mehrere Sportschuhe aus einem Schuhregal und entkam damit unerkannt. ...

    mehr
