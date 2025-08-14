Polizei Bielefeld

POL-BI: Geld investiert und attraktive Rendite erwartet - Betrügern aufgesessen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Vorsicht bei Versprechungen von attraktiven Renditen! Bielefelder verliert Geld auf einer betrügerischen Finanzplattform.

Ein 49-jähriger Bielefelder überwies mittels eines Bezahldienstes dreimal Geld auf eine vermeintliche Investment-Plattform, die eine beträchtliche Rendite in Aussicht gestellt hatte. Nachdem er innerhalb eines Monates insgesamt 3820 Euro eingezahlt hatte, sollte sein Investment einen Gewinn von angeblich 20000 Euro erbracht haben. Als er dann den Vertrag kündigte, erhielt er jedoch kein Geld.

Vorsicht, bei dem Versprechen hoher Renditen! Recherchieren Sie intensiv über die Plattform, bevor Sie viel Geld investieren. Lassen Sie sich nicht von professionellen Webdesigns täuschen!

