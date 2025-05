POL-BO: Alleinunfall mit 3,18 Promille: Radfahrer (48) wird leicht verletzt

Bochum (ots) - Am Mittwoch, 7. Mai, nutzten dreiste Diebe in Bochum-Leithe die Situation einer betagten Bochumerin aus und gaben vor, der Dame helfen zu wollen. In Wahrheit hatten sie es auf die Wertsachen der Frau abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Tat ereignete sich gegen 12.50 Uhr im Bereich Weststraße/Berliner Straße. Die 89-Jährige war mit ihrem Einkaufstrolley auf dem Heimweg, als sie kurz vor ihrer ...

