Polizei Bielefeld

POL-BI: Acht Paar Sportschuhe gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In der Nacht von Montag auf Dienstag, 12.08.2025, entwendete ein Täter Sportschuhe aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses.

Zwischen Montagabend, 18:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:15 Uhr, gelangte ein Dieb in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Herbert-Hinnendahl-Straße. In der 2. Etage griff er sich mehrere Sportschuhe aus einem Schuhregal und entkam damit unerkannt.

Entwendet wurden einem 33-jährigen Bielefelder gelb/graue Saucony Tempus 2 und beige/schwarze Adidas Kaptir Sneaker.

Einer 31-jährigen Bielefelderin stahl der Dieb beige/grüne New Balance Fresh Foam X Hierro V9, weiße Brooks Hyperion Max 2, grün/weiße Vans Old Skool, grün/rote Asics DS Racer 10, grau/weiße Adidas Trainingsschuhe und beige/schwarze New Balance Sneaker.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell