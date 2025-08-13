PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradfahrer schlägt gegen Außenspiegel

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Montagnachmittag, 11.08.2025, beschädigte ein Unbekannter in der Vorbeifahrt den Außenspiegel eines wartenden PKW. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:17 Uhr wartete eine 23-jährige Bielefelderin mit ihrem 5er BMW als zweites oder drittes Fahrzeug an der roten Ampel der Heeper Straße vor der Kreuzung zur August-Bebel-Straße. Die Fahrerin bemerkte einen von hinten sich schnell nähernden Fahrradfahrer, der bei der Vorbeifahrt mit der Faust gegen den rechten Außenspiegel des BMW schlug, so dass dieser beschädigt wurde. Unvermindert setzte der Mann die Fahrt mit dem Fahrrad über die August-Bebel-Straße in Richtung Jahnplatz fort.

Die Bielefelderin beschrieb den Mann als circa 25 bis 30 Jahre alt, über 180 cm groß und mit dunkelblonden, kinnlangen leicht gewellten Haaren. Er war mit einem Cappy oder Tuch, einem weißen T-Shirt sowie einer hellen knielangen Baumwollshorts bekleidet. Vermutlich fuhr er ein E-Bike.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 11:32

    POL-BI: Fahrkartenkontrolleur verletzt

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 12.08.2025, verletzte, bedrohte und beleidigte ein 23-jähriger Bielefelder einen Kontrolleur. Er erhielt Strafanzeigen und einen Platzverweis. Gegen 20:15 Uhr wurde die Polizei durch Fahrkartenkontrolleure zum Adenauerplatz gerufen, da ein Mann in der Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Senne randaliert haben soll. Beim Eintreffen der Polizei lag der 23-jährige ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:40

    POL-BI: Vorsicht bei vermeintlichen Schnäppchen aus Insolvenzmasse

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Die Polizei warnt vor E-Mails, bei denen Ihnen ein angeblicher Rechtsanwalt, Insolvenzmasse zu einem überaus attraktiven Preis anbietet. Ein Opfer aus Bielefeld erhielt zunächst eine E-Mail von einer vermeintlichen Kanzlei, dessen Rechtsanwalt sich dabei als Insolvenzverwalter ausgab und vorgab, Kraftfahrzeuge aus einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren