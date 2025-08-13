Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrradfahrer schlägt gegen Außenspiegel

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Montagnachmittag, 11.08.2025, beschädigte ein Unbekannter in der Vorbeifahrt den Außenspiegel eines wartenden PKW. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:17 Uhr wartete eine 23-jährige Bielefelderin mit ihrem 5er BMW als zweites oder drittes Fahrzeug an der roten Ampel der Heeper Straße vor der Kreuzung zur August-Bebel-Straße. Die Fahrerin bemerkte einen von hinten sich schnell nähernden Fahrradfahrer, der bei der Vorbeifahrt mit der Faust gegen den rechten Außenspiegel des BMW schlug, so dass dieser beschädigt wurde. Unvermindert setzte der Mann die Fahrt mit dem Fahrrad über die August-Bebel-Straße in Richtung Jahnplatz fort.

Die Bielefelderin beschrieb den Mann als circa 25 bis 30 Jahre alt, über 180 cm groß und mit dunkelblonden, kinnlangen leicht gewellten Haaren. Er war mit einem Cappy oder Tuch, einem weißen T-Shirt sowie einer hellen knielangen Baumwollshorts bekleidet. Vermutlich fuhr er ein E-Bike.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell