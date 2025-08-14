PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Dealer schlagen Bielefelder

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochabend, 13.08.2025, schlugen und traten zwei Männer auf einen Bielefelder am Kesselbrink ein. Bei den Tätern soll es sich um Drogendealer handeln. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:15 Uhr geriet ein stark betrunkener 51-jähriger Bielefelder mit zwei unbekannten Männern am Kesselbrink in einen Streit. Sie rissen ihn zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein. Worum es in dem Streit ging, konnte der Bielefelder nicht mitteilen. Bei dem Duo soll es sich nach Angaben des Opfers um Drogendealer gehandelt haben.

Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Jahnplatz. Sie sollen etwa 20 Jahre alt, 175 cm groß und schlank gewesen sein. Ihr Erscheinungsbild beschrieb er als südländisch. Sie trugen je eine kurze Hose und ein weißes Hemd.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

