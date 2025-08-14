Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufmerksamer Zeuge verhindert E-Scooter Diebstahl

Bielefeld (ots)

LS / Bielefeld - Am Mittwoch, 13.08.2025, versuchten eine 34-jährige und eine 17-jährige Frau einen E-Scooter in der Nahariyastraße zu entwenden.

Ein Zeuge meldete um 13:20 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Polizei, dass zwei Frauen mittels einer Zange das Schloss eines E-Scooters aufbrechen. Die Diebinnen konnten durch die Polizei noch an dem Abstellbereich für Fahrräder in der Nahariyastraße angetroffen werden.

Die 17-Jährige äußerte gegenüber der Polizei, dass das Elektrokleinstfahrzeug einer Freundin gehöre und diese keinen Schlüssel mehr für das Schloss habe. Die Halterermittlungen der Polizei ergaben jedoch einen anderen Besitzer des E-Scooters. Dieser konnte telefonisch durch die Polizei erreicht werden.

Durch den Aufbruchsversuch wurde das Schloss des E-Scooters beschädigt. Gegen die beiden Beschuldigten wird eine Strafanzeige gefertigt. Im Nahbereich konnte die verwendete Zange aufgefunden werden. Diese wurde durch die Polizei sichergestellt.

