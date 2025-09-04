Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße/Versuchter Diebstahl von Smartphones - Tatverdächtiger scheitert an Sicherungen - Personenbeschreibung vorhanden

Coesfeld (ots)

Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger betrat am Donnerstag (04.09.) gegen 12.30 Uhr die Filiale eines Telefonanbieters. Der junge Mann begab sich zielstrebig zu besonders hochwertigen, ausgestellten Smartphones und versuchte, die angebrachten Diebstahlssicherungen abzureißen. Als dies misslang, flüchtete er ohne Beute über die Marktstraße in Richtung Coesfelder Straße. Durch Zeugen wird der Tatverdächtige wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 18-25 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - schwarze, längere Haare - weiße Jacke, offen getragen - weiße Hose - schwarzes T-Shirt - weiße Sneaker - schwarze Sonnenbrille

Zeugen, die den Mann im Zusammenhang mit der Tat oder auf der Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

