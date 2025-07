Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Kradfahrer

Artern (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr ein 17-jähriger mit seinem Leichtkraftrad von Schönfeld in Richtung Artern. In einer Linkskurve geriet er auf das Bankett, fuhr in die Leitplanke und stürzte letztlich. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Kraftrad entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

