LPI-NDH: Scheibe von Transporter eingeschlagen

Sondershausen (ots) - Am Freitagnachmittag war ein 36-jähriger Motorradfahrer in einer Gruppe zwischen Bendeleben und Sondershausen unterwegs. Durch einen Fahrfehler in einer Kurve stürzte der Mann und musste verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

