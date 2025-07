Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Motorradfahrer

Sondershausen (ots)

Am Freitagnachmittag war ein 36-jähriger Motorradfahrer in einer Gruppe zwischen Bendeleben und Sondershausen unterwegs. Durch einen Fahrfehler in einer Kurve stürzte der Mann und musste verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden.

