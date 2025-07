LPI-NDH: Versuchter Einbruch in die Südharzgalerie

Nordhausen (ots) - Derzeit unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag 14 Uhr bis Freitag 06.30 Uhr Zugriff auf das Fahrzeuginnere eines blauen Fords in der Thomas-Müntzer-Straße. Wie die Diebe in den Innenraum des Autos gelangten ist bisher unklar. Aus dem Pkw wurden Sehhilfen und decken im zweistelligen Geldwert entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer ...

