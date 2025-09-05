PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Falschmeldung über angebliche Kindesentführung kursiert in sozialen Netzwerken

Coesfeld (ots)

Zum wiederholten Male kursieren in sozialen Netzwerken Beiträge über eine angebliche Kindesentführung im Kreis Coesfeld. Ein entsprechender Vorfall ist bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld nicht bekannt, es gibt keine derartigen Ermittlungen. Erst in der letzten Woche gab es einen vergleichbaren Fall. In beiden Fällen handelt es sich um einen sogenannten "Hoax", eine gezielte Falschmeldung im Internet. Die Masche taucht seit Monaten in ganz Deutschland auf, mit wechselnden Namen und Städten.

Derartige Meldungen spielen mit der Sorge und der Anteilnahme der Bürger im Kreis. Eine Verbreitung der Meldung erfolgt häufig in der Guten Absicht, die Aufklärung eines Verbrechens unterstützen zu wollen. Allerdings birgt das ungefilterte Verbreiten solcher Beiträge erhebliche Risiken: Häufen sich die Falschmeldungen in sozialen Medien, fällt die Abgrenzung zu echten Fahndungsaufrufen der Behörden schwer und diese werden möglicherweise nicht mehr ernst genommen. Zudem verfolgen die Ersteller solcher Meldungen häufig noch weitere Ziele - in diesem Fall Phishing: Über einen Link in dem Aufruf gelangt man zu einer gefälschten Facebook Seite. Loggt man sich dort ein, stehlen Internet-Kriminelle die eigenen Daten und kapern das Konto.

Die Polizei warnt:

   - Überprüfen Sie immer, ob die Nachricht aus einer 
     vertrauenswürdigen Quelle stammt. Eine solche wäre 
     beispielsweise der Internet- oder Social-Media-Auftritt ihrer 
     Polizei
   - Klicken sie niemals auf dubiose links
   - Bei der Aufforderung, Logindaten einzugeben, ist immer erhöhte 
     Vorsicht geboten
   - Falls sie einen derartigen Beitrag bereits geteilt haben, 
     löschen Sie ihm umgehend und informieren Sie andere
   - Teilen Sie diese Warnung Ihrer Polizei gerne mit ihren 
     Kontakten. Die Informationen können Sie auf unserer Homepage 
     sowie Kanälen bei WhatsApp, Instagram und Facebook nachlesen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:14

    POL-COE: Dülmen, Welte/Elektromotor von Motorboot gestohlen

    Coesfeld (ots) - Den Elektromotor eines Angelbootes entwendeten unbekannte Tatverdächtige im Zeitraum zwischen Dienstag (02.09.), 16.00 Uhr und Donnerstag (04.09.), 07.00 Uhr. Das Boot stand mitsamt Trailer auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände, welches frei zugänglich ist. Der Trailer war mit einer Plane abgedeckt. Der Motor, der mit spezieller Technik ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:56

    POL-COE: Olfen, Funnenkampstraße/Werkzeug aus Kofferraum gestohlen

    Coesfeld (ots) - Bisher unbekannte Tatverdächtige stahlen im Zeitraum zwischen Dienstag (02.09.), 12.00 Uhr und Mittwoch (03.09.), 10.00 Uhr Werkzeug aus dem Kofferraum eines schwarzen VW Tiguan. Das Auto war auf einem Kiesweg zwischen den Häusern an der Funnenkampstraße und der Straße am Wall geparkt. Gestohlen wurde ein Akkuschrauber der Marke Bosch mitsamt Akkus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren