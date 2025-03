Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen befuhr ein 23-jähriger Opel-Fahrer die Jahnstraße in Fahrtrichtung Schwabestraße. An der Kreuzung zur William-Shakespeare- Straße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 52-jährigen Citroen-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

