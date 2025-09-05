Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Fünfstellige Summe bei Anlagebetrug verloren

Coesfeld (ots)

Eine 47-jährige Frau aus dem Kreis Coesfeld ist Opfer eines Anlagebetruges geworden. Zunächst wurde die Frau in eine WhatsApp Gruppe aufgenommen, in der Anlagetipps geteilt wurde. Aufgrund der seriösen Aufmachung und regelmäßigen Rückmeldungen von Mitgliedern der Gruppe über angebliche Vermögenserträge schöpfte die Frau Vertrauen und investierte über eine App des Anbieters "Quantalis Asset Management" einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag, den die auf verschiedene ausländische Konten überwies. In der Folge hatte sie keinen Zugriff ehr auf das Geld und wurde aufgefordert, einen weiteren, hohen fünfstelligen Betrag zu zahlen. Der Aufforderung kam die Geschädigte nicht mehr nach, sie schöpfte Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht warnt auf ihrer Homepage vor der Firma "Quantalis Asset Management".

Tipps der Polizei:

Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Lassen Sie sich aussagekräftige Referenzen zeigen.

- Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen.

- Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei Unklarheiten gezielt nach.

- Fragen Sie nach der Absicherung Ihrer Investition. Bestimmte Produkte (z.B. Inhaberschuldverschreibungen) sind beispielsweise nicht über einen so genannten Einlagensicherungsfonds abgesichert - das heißt, bei einer Insolvenz des ausgebenden Unternehmens sind diese Gelder verloren.

- Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.

- Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen.

- Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

- Produkt-Zertifizierungen (z.B. TÜV- oder andere "Siegel") sind vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen.

- Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.

- Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt eine als "Limited" (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell