Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Fünfstellige Summe bei Anlagebetrug verloren

Coesfeld (ots)

Eine 47-jährige Frau aus dem Kreis Coesfeld ist Opfer eines Anlagebetruges geworden. Zunächst wurde die Frau in eine WhatsApp Gruppe aufgenommen, in der Anlagetipps geteilt wurde. Aufgrund der seriösen Aufmachung und regelmäßigen Rückmeldungen von Mitgliedern der Gruppe über angebliche Vermögenserträge schöpfte die Frau Vertrauen und investierte über eine App des Anbieters "Quantalis Asset Management" einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag, den die auf verschiedene ausländische Konten überwies. In der Folge hatte sie keinen Zugriff ehr auf das Geld und wurde aufgefordert, einen weiteren, hohen fünfstelligen Betrag zu zahlen. Der Aufforderung kam die Geschädigte nicht mehr nach, sie schöpfte Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufsicht warnt auf ihrer Homepage vor der Firma "Quantalis Asset Management".

Tipps der Polizei:

Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Lassen Sie sich aussagekräftige Referenzen zeigen.

   - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen 
     und zum Vertragsabschluss drängen.
   - Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei 
     Unklarheiten gezielt nach.
   - Fragen Sie nach der Absicherung Ihrer Investition. Bestimmte 
     Produkte (z.B. Inhaberschuldverschreibungen) sind beispielsweise
     nicht über einen so genannten Einlagensicherungsfonds 
     abgesichert - das heißt, bei einer Insolvenz des ausgebenden 
     Unternehmens sind diese Gelder verloren.
   - Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.
   - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und 
     spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für 
     Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden 
     Angebote prüfen.
   - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der 
     Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes 
     Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.
   - Produkt-Zertifizierungen (z.B. TÜV- oder andere "Siegel") sind 
     vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität
     des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen.
   - Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von 
     Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor
     allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.
   - Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt 
     eine als "Limited" (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels 
     Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 05.09.2025 – 14:10

    POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/Einbrecher erbeuten Bargeld

    Coesfeld (ots) - Auf bisher unbekannte Weise verschafften sich Einbrecher im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.09.), 19.30 Uhr und Freitag (05.09.), 08.00 Uhr Zutritt zu einem Ladenlokal an der Lüdinghauser Straße. Dort entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette sowie die Trinkgeldkasse. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 12:53

    POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Droste-Hülshoff-Straße/Diebstahl aus Auto

    Coesfeld (ots) - Eine Handtasche stahlen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.09.), 18:00 Uhr und Freitag (05.09.), 07:45 Uhr aus einem geparkten Auto. Zuvor schlugen die Täter die Seitenscheibe des Autos ein. In der Handtasche befanden sich sowohl ein vierstelliger Bargeldbetrag, als auch EC-Bankkarten. Mit den gestohlenen EC-Bankkarten wurden im ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 11:50

    POL-COE: Dülmen, Kreuzstraße/ Einbruch in Friseursalon

    Coesfeld (ots) - Die Fenster eines Friseursalons hebelten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.09.) 18:30 Uhr und Freitag (05.09.) 07:00 Uhr auf, um diesen dann anschließend zu betreten. Zur Tatbeute können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen. Rückfragen ...

    mehr
