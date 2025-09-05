POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/Einbrecher erbeuten Bargeld
Coesfeld (ots)
Auf bisher unbekannte Weise verschafften sich Einbrecher im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.09.), 19.30 Uhr und Freitag (05.09.), 08.00 Uhr Zutritt zu einem Ladenlokal an der Lüdinghauser Straße. Dort entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette sowie die Trinkgeldkasse. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell