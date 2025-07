LPI-J: Nach Parkrempler geflüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Dornburg-Camburg: In einer Engstelle der Naumburger Straße in Camburg kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Touchierung zweier entgegenkommender Fahrzeuge. Grund dafür war unter anderem, dass der aus Naumburg kommende Pkw-Fahrer seine Wartepflicht an der Engstelle nicht einhielt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass der Fahrer des besagten Pkw, ein 51-jähriger Mann, unter Einwirkung von berauschenden Mitteln stand. ...

mehr