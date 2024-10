POL-WHV: Polizeikontrollen am Mittwochnachmittag in Wilhelmshaven - Polizei leitet in drei Fällen Verfahren ein, da die Betroffenen unter Betäubungsmitteleinfluss standen

Bockhorn.Zetel (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Schiebetür eines in der Lärchenstraße abgestellten Transporters auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug. In der Straße "Dünkirchen" in Zetel kam es in der Nacht zu einem weiteren Fall. Unbekannte Täter versuchten ebenfalls über die Schiebetür in den Transporter zu ...

