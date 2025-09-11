Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Küchenbrand führt zu größerem Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Mittwochnachmittag (10.09.2025) in der Teckstraße in Kornwestheim zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Bewohnerin des Hauses war gegen 14.50 Uhr auf einen piepsenden Rauchmelder aufmerksam geworden. Darüber hinaus quoll bereits Rauch aus einer Wohnung im Hochparterre in den Hausflur. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen zum Brandort aus. Auch das Polizeirevier Kornwestheim befand sich mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Das Haus, in dem sich zehn Wohnungen befinden, wurde geräumt. Schnell konnte die Feuerwehr feststellen, dass sich in der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, niemand befand. Die Flammen, die nach derzeitigen Erkenntnissen in der Küche ausgebrochen waren, konnten im weiteren Verlauf zügig gelöscht werden. Die betreffende Wohnung ist derzeit aber nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner, der während des Einsatzes zurück zu seiner Wohnanschrift kam, wurde durch die Stadt Kornwestheim untergebracht. Nach intensiven Lüftungsmaßnahmen konnten die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner in das Haus zurückkehren. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 80.000 Euro belaufen. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unbekannt. Ob ein Stromausfall, zu dem es am Mittwochnachmittag etwa zwischen 14.00 Uhr und 14.40 Uhr gekommen ist, in Zusammenhang mit dem Brandausbruch zu bringen ist, wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

