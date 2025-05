Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Steinstraße;

Unfallzeit: 10.05.2025, 14.55 Uhr;

Eine schwer- und eine leichtverletzte Person forderte ein Verkehrsunfall auf der Steinstraße in Gronau. Am Samstagnachmittag befuhr ein 20-jähriger Mann aus Gronau mit seinem Pkw gegen 15.00 Uhr die Steinstraße in Richtung Königstraße. Etwa 100 Meter vor der Brookstraße bemerkte er offenbar zu spät, dass eine vor ihm fahrende 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Gronau verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Wagen der Gronauerin auf einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw geschoben. Die 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen und der 20-Jährige verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden wurde mit mehreren zehntausend Euro angegeben. Der Rettungsdienst brachte die Gronauerin zur stationären Behandlung in ein niederländisches Krankenhaus. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell