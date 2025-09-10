Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg-Eltingen: Tatverdächtiger nach Diebstahl von Felgen in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 48 Jahre alter Mann, der verdächtigt wird, am frühen Montagmorgen (08.09.2025) in der Bruckenbachstraße in Eltingen Felgen samt Reifen eines Mercedes gestohlen zu haben, befindet sich seit Dienstagnachmittag (09.09.2025) in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige sowie ein PKW seien am Montag gegen 05.00 Uhr einem Mitarbeiter der dortigen Mercedes-Niederlassung aufgefallen, da diese auf einem überdachten Gelände für Fahrzeuge der Niederlassungen standen. Dies erschien dem Mitarbeiter verdächtig, worauf er die Örtlichkeit kurze Zeit später erneut gemeinsam mit einem Kollegen überprüft habe. Sie hätten nun einen Mercedes aufgebockt vorgefunden. Alle vier Räder seien entfernt worden. Der Mitarbeiter habe hierauf alle seine Beobachtungen telefonisch dem Polizeirevier Leonberg übermittelt, von wo aus sofort Fahndungsmaßnahmen ausgelöst wurden. Nahe der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West stellte eine Streifenwagenbesatzung ein auf die Beschreibung passenden PKW fest und fuhr diesem über die Autobahn bis zur Autobahnschlussstelle Pforzheim-West hinterher. Gemeinsam mit Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Pforzheim konnte der 48-jährige Fahrer des PKW gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im PKW befanden sich vier Reifen samt Felgen, die von dem Mercedes der Leonberger Niederlassung stammen dürften. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf schätzungsweise 6.900 Euro. Weitere Gegenstände, die ebenfalls im Fahrzeug des Tatverdächtigen aufgefunden wurden, werden hinsichtlich ihrer Herkunft überprüft. Möglicherweise handelt es sich hierbei um weiteres Diebesgut. Der 48-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und am Dienstag (09.09.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte diesen in Vollzug und wies den georgischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen dauern an.

