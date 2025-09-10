PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg-Eltingen: Tatverdächtiger nach Diebstahl von Felgen in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 48 Jahre alter Mann, der verdächtigt wird, am frühen Montagmorgen (08.09.2025) in der Bruckenbachstraße in Eltingen Felgen samt Reifen eines Mercedes gestohlen zu haben, befindet sich seit Dienstagnachmittag (09.09.2025) in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige sowie ein PKW seien am Montag gegen 05.00 Uhr einem Mitarbeiter der dortigen Mercedes-Niederlassung aufgefallen, da diese auf einem überdachten Gelände für Fahrzeuge der Niederlassungen standen. Dies erschien dem Mitarbeiter verdächtig, worauf er die Örtlichkeit kurze Zeit später erneut gemeinsam mit einem Kollegen überprüft habe. Sie hätten nun einen Mercedes aufgebockt vorgefunden. Alle vier Räder seien entfernt worden. Der Mitarbeiter habe hierauf alle seine Beobachtungen telefonisch dem Polizeirevier Leonberg übermittelt, von wo aus sofort Fahndungsmaßnahmen ausgelöst wurden. Nahe der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West stellte eine Streifenwagenbesatzung ein auf die Beschreibung passenden PKW fest und fuhr diesem über die Autobahn bis zur Autobahnschlussstelle Pforzheim-West hinterher. Gemeinsam mit Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Pforzheim konnte der 48-jährige Fahrer des PKW gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im PKW befanden sich vier Reifen samt Felgen, die von dem Mercedes der Leonberger Niederlassung stammen dürften. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf schätzungsweise 6.900 Euro. Weitere Gegenstände, die ebenfalls im Fahrzeug des Tatverdächtigen aufgefunden wurden, werden hinsichtlich ihrer Herkunft überprüft. Möglicherweise handelt es sich hierbei um weiteres Diebesgut. Der 48-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und am Dienstag (09.09.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte diesen in Vollzug und wies den georgischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:50

    POL-LB: Böblingen: Handgreifliche Auseinandersetzung auf Discounter-Parkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Gegen 16.00 Uhr waren am Dienstag (09.09.2025) ein 18-Jähriger und ein noch unbekannter Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der Unbekannte, der maskiert gewesen sein soll, den 18-Jährigen mit einer Glasflasche angegriffen und leicht verletzt ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:07

    POL-LB: Kirchheim am Neckar: Zeugen zu Sachbeschädigungen im Lochweg gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (01.08.2025) und Montag (08.09.2025) 13:00 Uhr im Außenbereich eines Kindergartens im Lochweg in Kirchheim am Neckar ihr Unwesen. Bereits zum wiederholten Male wurde das Inventar im Außenbereich beschädigt. So wurden unter anderem von den Unbekannten eine Holzgarderobe von der Wand gerissen, ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:35

    POL-LB: Leonberg: 4.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte am Dienstag (09.09.2025) zwischen 16.15 Uhr und 19.45 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Pflegedienstes in der Straße "In der Au" in Leonberg-Eltingen geparkten Piaggio-Motorroller. Das Zweirad kippte dadurch um. Mutmaßlich stellte der Unbekannte den Roller wieder auf, eher er weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren