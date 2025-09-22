Polizei Hamburg

POL-HH: 250922-1. Verkehrshinweis anlässlich einer 55-Stunden-Vollsperrung für die Autobahn 7 und den Hamburger Elbtunnel und zweier Aufzüge in der Hamburger Innenstadt am Wochenende

Hamburg (ots)

Zeiten: 26.09.2025- 29.09.2025; Orte: Bundesautobahn (BAB) 7 und Elbtunnel, Fahrtrichtungen Norden und Süden, Hamburger Innenstadt

Am kommenden Wochenende werden im Bereich der BAB 7 und des Elbtunnels erneut umfangreiche Arbeiten durchgeführt, bei denen es erneut zu einer 55-Stunden-Vollsperrung kommt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Ab Freitag, 22:00 Uhr wird die BAB 7 in beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen (AS) Heimfeld und Stellingen bis Montagmorgen, 05:00 Uhr voll gesperrt.

Weitere Informationen sind unter

https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/ankuendigung-a7-k20-hochstrasse-elbmarsch-und-neubau-tlz-55-stunden-vollsperrung-der-a7-montage-neuer-verkehrszeichenbruecken-vzb-sowie-weitere-arbeiten-und-tests-fuer-die-integration-der-neuen-tunnelleitzentrale

zu finden.

Zudem ist im Zusammenhang mit einer regionalen Verteidigungsübung der Bundeswehr ("Red Storm Bravo") für Freitagabend und Samstagnachmittag jeweils eine Demonstration mit mehreren tausend erwarteten Teilnehmenden angemeldet worden. Die Aufzüge führen planmäßig durch die Hamburger Innenstadt.

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, möglichst auf den ÖPNV auszuweichen bzw. den Bereich der Innenstadt an beiden Tagen weiträumig zu umfahren.

Schr.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell