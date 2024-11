POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raub in Schwerin

Rostock (ots) - Am Dienstag, den 5. November 2024, wurde ein älteres Ehepaar in Rostock Opfer eines betrügerischen Diebstahls. Gegen 10:30 Uhr klingelte eine männliche Person bei den deutschen Rentnern in der Bremer Straße im Hansaviertel. Der Täter, der sich als Verkäufer ausgab, bot dem 83-jährigen Mann und seiner 86-jährigen Ehefrau vermeintlich mehrere Gegenstände zum Kauf an. In gutem Glauben und ohne ...

