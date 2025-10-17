POL-HS: Brennender Pkw
Erkelenz (ots)
Ein Anwohner der Straße Bauxhof hörte am 17. Oktober (Freitag), gegen 3.50 Uhr, ein durchgehendes Hupen. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er, dass sein Pkw brannte. Das Fahrzeug wurde durch den Brand stark beschädigt. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte.
